» صورة نادرة للشيخ أحمد ديدات في طفولته تشعل تويتر

12 مايو 2020 - 11:46 ص

انتشرت على نطاق واسع صورة نادرة للداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة الداعية الراحل وهو في طفولته، والتي حظيت بتفاعل كبير بين محبيه والذين عبروا عن محبتهم له بكثير من عبارات المديح.

وعلق أحد رواد تويتر قائلا : "رحم الله الشيخ أحمد ديدات وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وعلق آخر : "إنه الرجل العظيم والجبل الذي لا يتزعزع أحمد ديدات.. رحمه الله رحمة واسعة".

يذكر أن نجل ديدات الداعية يوسف ديدات قد لقي مصرعه عقب عملية اغتيال له في جنوب أفريقيا.

وقد توفي الداعية الإسلامي يوسف ديدات، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في رأسه عند خروجه من محكمة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا.



