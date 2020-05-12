» "التمريض" تعلن وفاة الحالة السادسة بفيروس كورونا

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تقدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض، بالعزاء لأسر شهداء التمريض تزامنًا مع يوم التمريض العالمي، قائلة: "سقط شهيد سادس لهيئة التمريض المصري".
وقدمت نقيب التمريض شكرها لكل الممرضين المصابين في حربهم ضد فيروس كورونا، موضحة أن هناك بعض الممرضين محجوزين للعلاج من الفيروس، وهناك من تماثلوا للشفاء وعادوا لعملهم.
وأضافت "كوثر" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الممرضين في مصر بيقوموا بعملهم وعمل غيرهم، "أي عملية مش هتنجح بالطبيب لوحده حتى لو أكفأ طبيب في العالم، الطبيب له دور لكن الممرض له عدة أدوار"، موضحة أن الممرضين يقومون بتشخيص تمريضي، من خلال تعامل الممرض مع ألم المريض وعدم إحداث مضاعفات له، كما أن الممرض أكثر احتكاكًا بالمريض وأكثر عددًا في المنظومة الصحية.
وأشارت إلى أن دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت في 2020 أوضحت أن 58% من الخدمة والفريق الصحي داخل المنظمات الصحية تقوم على التمريض، "لنا دور كبير لكن للأسف ثقافتنا في مصر مش مركزة على التمريض بس جت كورونا وركزت علينا، ونأمل أن يستمر الدعم السياسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحتاجين الدعم الأدبي والمعنوي من الدراما، والدعم المالي من وزير المالية".      


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