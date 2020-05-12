  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يقدم التحية للممرضين: يقدمون تضحيات غالية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

كورونا

بشرى من عالم فيروسات شهير عن كورونا

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الشهر

عبد الحليم محمود

بشره الرسول بنصر أكتوبر.. محطات لا تنسى للشيخ عبد الحليم محمود

ارشيف

صيدلية مصرية.. "روبوت" لصرف روشتة العلاج في 30 ثانية

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

الرئيس الأمريكي

سؤال يجبر ترامب على مغادرة مؤتمر صحفي

الجزيرة في ورطة بسبب تمجيد قاسم سليماني

الجزيرة في ورطة بسبب تمجيد قاسم سليماني

تعاني من حموضة المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"هرمون السعادة".. احصل عليه من هذه الأطعمة

#

تخلص من مشاكل القولون العصبي بالابتعاد عن هذه الأطعمة

#

تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش

#

من هي الفنانة جواهر التي أعلنت إصابتها بالسرطان؟

الزبادى

الحموضة

البن

"قىء.. آلام حارقة في المعدة.. غثيان.. دوخة".. غالبية تلك الأعراض تعبر عن الإصابة بحموضة في المعدة والتي يعاني منها الغالبية العظمي من الناس ويؤكد الأطباء أن السبب ورائها هي عادات سيئة في الطعام.

وينصح بعض الأطباء بتناول أطعمة معينة أو الابتعاد عن أطعمة معينة للتخلص من هذا الشعور.

وأكد العديد من الأطباء والمتخصصين أن أهم الأسباب وراء تلك الأعراض هي تناول المشروبات الغازية والتدخين والحصول علي الكافيين من الشاي والقهوة وغيرها من المنبهات، والتي تزيد من تلك الحموضة.

كما نصح الأطباء بالابتعاد عن الحليب والزبادي عند الشعور بهذه الأعراض مؤكدين أنها تزيد من الإحساس بالحموضة كما أن الأكل الدسم والنوم بعد الأكل مباشرة من أكثر المسببات الإصابة بالارتجاع المريئي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعاني من حموضة المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات
» إلقاء وافد من الطابق الرابع بدولة خليجية.. ما الأمر
» بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف
» الأهلي يرفض طلب سموحة
» الزمالك يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» "التمريض" تعلن وفاة الحالة السادسة بفيروس كورونا
» تعقيم الفنادق بالغردقة استعدادا لاستقبال السياحة الداخلية
» صورة نادرة للشيخ أحمد ديدات في طفولته تشعل تويتر
» علماء ألمان: لا يوجد علاج لـ"كورونا"
» طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج
» فيديو نادر لصدام حسين يشرح درسا للتلاميذ.. والمعلم مصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية