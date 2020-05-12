» إلقاء وافد من الطابق الرابع بدولة خليجية.. ما الأمر

12 مايو 2020 - 01:27 م

في واقعة صادمة بالكويت تم إلقاء وافد من الطابق الرابع على يد وافدين آسيويين.

وكان رجلان يحملان الجنسية الآسيوية بالكويت قد أقدما على إلقاء رجل ثالث من شرفة منزله بالطابق الرابع .

من جانبها أسرعت الشرطة على الفور لمكان الحادث، عقب ورود بلاغ من الأهالي الذين سمعوا صراخ الرجل "نيبالي" الجنسية بعدما شاهدوه يسقط من الطابق.

وقد أُصيب الوافد النيبالي بكسور وتم نقله للمستشفى، حيث تواصل الشرطة البحث عن المتهمين الذين كان بينهما خلاف مع الضحية وأقدما على الجريمة.