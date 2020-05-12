الوزراء يوضح حقيقة طلبات قبول منحة الـ500 جنيه

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متابعات- أمينة عبد العال

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العمالة الغير منتظمة

منحة 500 جنيه

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا على صفحته الرئيسية ينفي فيه الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بأنه تم تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف البيان المركز تواصل مع وزارة القوى العاملة التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية عن قبول التسجيل في المنحة ولافتة إلي أن كل مواطن يستحق المنحة ستصل إليه رسالة نصية على هاتفه المحمول  من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف كما تم تخصيص خط ساخن .

يذكر أن منحة العمالة غير المنتظمة حددتها الدولة مساندة للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" وتقدر بـ 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه تمنح على مدار 3 أشهر بدأت منذ منتصف شهر أبريل الماضي.


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