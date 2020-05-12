» القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"

12 مايو 2020 - 01:58 م

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص.

ويؤم صلاة العشاء الشيخ أحمد محمد عوض عبد السلام أحد أئمة المسجد، فيما يؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني.

ووجهت وزارة الأوقاف اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكينهم من عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد حفاظًا على الجميع.