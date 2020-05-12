تعرف على الفوائد السحرية لتناول "الكرنب"

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الكرنب
الكرنب
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

القلب

الشرايين

الكرنب

بالرغم من أن " الكرنب" يستخدم في إعداد "المحشي" و أحيانا في السلطة، لكن الكثيرين لا يعرفون فوائده الصحية والتي كشفتها دراسات التغذية الحديثة.

 وربما يعود السبب في فوائده إلي أنه غني بمجموعة متعددة من مضادات الأكسدة أهمها " الأنثوسيانين والسلفورفان" والتي تساعد على علاج الالتهابات و الأعراض المصاحبة لها والوقاية منها.

ومن أهم الأمراض التي يعمل "الكرنب" علي علاجها والوقاية منها :

أمراض القلب والشرايين

يحسن صحة الجهاز الهضمي

فعال في الوقاية من السرطان

يساعد في عالج مرض السكر

يقوي النظر وصحة العينين.

يرفع المناعة

يساعد في تخفيف الوزن

يحسن صحة الجلد والبشرة

 يقوي الشعر ويمنع تساقطه


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