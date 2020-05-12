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طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب

قضايا وحوادث

طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب
طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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طبيبة

الكلاب

حفرة

عثرت الشرطة الأمريكية علي سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، جثة هامدة في حفرة.

وكانت ولاية جورجيا الأمريكية قد شهدت حادثا  مروعا، راح ضحيته طبيبة تبلغ من العمر 62 عاما بسبب مجموعة من الكلاب، قامت بنهشها.

وتعود الواقعة للخميس الماضي، عندما نزلت السيدة من سيارتها على إحدى طرق بلدة ليون الصغيرة ، وبعد نزولها هاجمتها كلاب، الأمر الذى أدى لسقوطها في حفرة جثة ميتة بعد أن نهشتها الكلاب.

من جانبها لم تكتشف الشرطة سبب نزول السيدة حتى الآن، إلا أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.


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