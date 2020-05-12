2.1 مليون طن قمح تستلمها التموين حتى الآن

12 مايو 2020 - 02:49 م

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تسلمت 2.1 طن قمح محلي، من محافظات الجمهورية المختلفة.

وكانت الوزارة قد أشارت في بيان علي صفحتها الرسمية إلي معدلات توريد القمح المحلي في كل محافظات الجمهورية منذ بدء التوريد حتى أول أمس 11 مايو.

وكان ترتيب المحافظات التي تسلمت منها القمح كالتالي:

تعتبر محافظة الشرقية فى المقدمة لتوريد القمح المحلى بإجمالي 511ألفا و246 طن قمح.

محافظة البحيرة بإجمالي183 ألفا و790 طن قمح.

محافظة المنيا بإجمالي 145 ألفا و716 طنا.

محافظة الدقهلية بإجمالي 144 ألفا و246 طنا.

محافظة الجيزة بإجمالي 127 ألفا و172 طنا .

محافظة كفر الشيخ بإجمالي 122ألفا و949 طنا.

محافظة المنوفية بإجمالي 95 ألفا و958 طنا

القليوبية 90 ألفا و24 طنا.

الغربية 76 ألفا و674 طنا.

الإسكندرية 82 ألفا و958 طنا

القاهرة 22 ألفا و353 طنا

مطروح 1.143 طن.

الإسماعيلية 21 ألفا و932 طنا

دمياط 14 ألفا و237 طنا

بورسعيد 3.164 طن.

السويس 9 آلاف و266 طنا

الفيوم 73 ألفا و240 طنا

أسيوط 54 ألفا و984 طنا

الوادي الجديد 32 ألفا و223 طنا.

سوهاج 78 ألفا و803 أطنان

قنا 85 ألفا و643 طنا.

الأقصر 10 ألاف و236 طنا.