تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

12 مايو 2020 - 03:35 م

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 42925 حالة حتى الآن ، بينها 27404 حالة نشطة، منها 147 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 2520 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 15257 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 264 حالة.