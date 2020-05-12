  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

إصابة 1900 سعوديًا ووفاة 9 بفيروس كورونا

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا

#

إسرائيل.. 5 وفيات و23 إصابة بكورونا

#

إسرائيل.. وفاتان و18 إصابة بكورونا

#

إصابة 392 موظفا في بلدية طهران بفيروس كورونا

أخبار السعودية

فيروس كورونا

اخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 وفيات و1911 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصبح الحصيلة 264 حالة وفاة و42925 إصابة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 15250 بزيادة 2520 حالة عن اليوم السابق.

وحسب بيانات الوزارة فإن معظم الإصابات الجديدة تم رصدها في الرياض (443) ومكة المكرمة (407) وجدة (306).

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم ما الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"
» الأزهر: الممرضون أبطال معركة كورونا
» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة
» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب
» أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى
» القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية