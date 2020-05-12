» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة

12 مايو 2020 - 04:24 م

أصابت حلقة الأمس من مسلسل "أشخاص عاديون" الذي يعرضه تليفزيون (BBC) مشاهديها بحالة من الصدمة، نظرًا للجرأة غير العادية، والعري غير المألوف في العمل الدرامي الذي يذاع أسبوعيًا.

ووصفت صحيفة "ديلي ستار"، المشاهد الصارخة التي تضمنتها الحلقة بأنها غير مسبوقة. واعتبرت أن المسلسل المقتبس من رواية الكاتب الأيرلندي سالي روني، هو "العرض الأكثر جاذبية" على قناة (BBC) ، حيث تضمن 41 دقيقة من المشاهد الجنسية الصريحة على مدى 12 حلقة فقط.





ودارات الحلقة حول العلاقة بين الحبيبين (بول ميسكال) وماريان (ديزي إدجار جونز) في دبلن بعد انتقالهما إلى الجامعة، حيث تطلب الأخيرة من حبيبها في حالة سكر أن ينام معها لكنه يرفضها ويقودها إلى المنزل.





لكنهما ينامان في نهاية المطاف فيما سيصبح أطول مشهد جنسي على الإطلاق عبر شبكة RTE الأيرلندية عندما يتم بثه الأسبوع المقبل.





وتظهر "ماريان" وهي تلتقط صورة شخصية عارية لحبيبها في وقت لاحق من الحلقة.





وأثار المشهدان سيلًا من التعليقات على موقع "تويتر"، حيث صدم المشاهدون بسبب الصراحة غير المعهودة في الدراما التليفزيونية.





وكتب أحدهم: "أعطاني "أشخاص عاديون" عُريًا كاملًا للذكور، وكارلي راي جيبسون في غضون خمس دقائق. أنا لا أستحق ذلك".





وأضاف آخر "أنهى "أشخاص عاديون" والآن أنا حزين". وأضاف ثالث: "حسنًا، كان الأسقف محقًا بشأن هذا العُري الكامل".





وتدور أحداث المسلسل في أيرلندا، وتتركز حول العلاقة بين اثنين من المراهقين هما: ماريان (ديزي إدجار جونز) الفتاة الغنية غير المحبوبة وينظر لها الجميع باحتقار، وكونيل (بول ميسكال) الشاب اليافع المحبوب من الجميع، الفقير الذي تعمل والدته خادمة في منزل "ماريان".





وتنشأ علاقة حب سرية بين المراهقين، تلك السرية تقترحها ماريان عندما تلاحظ تردد كونيل الذي يخشى من نظرة زملائه له. المشكلة لا تكمن في تلك العلاقة السرية، بل في تقبل ماريان لها التي تظن أنها تستحق ذلك النوع من العلاقة السرية لوجود خطأ ما فيها.





تنقطع تلك العلاقة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ثم يعودان ليلتقيا مرة أخرى في الكلية، وقد تبادلا الأدوار، فأصبحت ماريان الفتاة المشهورة التي تمتلك أصدقاء، بالإضافة إلى ثروتها التي تعطيها امتيازًا، بينما كونيل مجرد فتى فقير بلا أصدقاء، ملابسه رثة مُتجاهل، وتعود علاقتهما مجددًا بشكل سري، ويستمر الانفصال أيضًا؛ لتبدأ ماريان في سلسلة مواعدات سيئة، بينما كونيل يواعد أيضًا فتاة يظن أنها تناسبه.



