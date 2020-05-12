  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

آخر الأخبار

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تتهم الصين بحجب معلومات عن كورونا

#

بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

#

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش

#

وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحى بسبب "كورونا"

وزير الدفاع

الجيش

كورونا

مواجهة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور الفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ،

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة ، كما أكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار علي تحدى الصعاب .

وأدار القائد العام حوار مع الطلبه وأعضاء هيئه التدريس استمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى ، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها علي أمن مصر القومى .

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأكد وزير الدفاع على استمرار العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان من خلال إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بكافة مواقع العمل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"
» الأزهر: الممرضون أبطال معركة كورونا
» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة
» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب
» أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى
» القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية