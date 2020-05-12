» 18 حالة إصابة في السويس وإجراء عاجل للمحافظ

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السويس

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مديرية الصحة

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فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس مساء اليوم الثلاثاء، عمن نتائج مسحات الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والمخالطين.

وأوضحت الصحة، أن نتائج مختبرات فيروس كورونا أسرفت عن إصابة 18 حالة في السويس بالفيروس المستجد.

وأوضحت مديرية الصحة، أن الحالات التي ظهرت نتائجها، بينها 9 مصابين جدد، و9 حالات أخرى مخالطين لحالات إيجابية مؤكده سابقة.

وحسبما ذكرت المديرية، فإنه تجرى الآن صحة السويس تنسيقا مع الوزارة لتحويل الحالات التي تثبتت إيجابيتة تحاليلها إلى مستشفى الحجر الصحي للعلاج.

ويتزامن ذلك مع استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين الملاصقين لهم.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة في السويس، عن إصابة 81 شخص بفيروس كورونا بينهم 2 محولين من مستشفى رأس سدر، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 99 حالة.

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