» بريطانيا تسجل 600 وفاة و300 ألف إصابة خلال يوم

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بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 600 وفاة و3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في البلاد، أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ627 حالة وفاة جديدة وبلغت 32692 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3403 إصابات بكورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في البلاد إلى 226463.


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