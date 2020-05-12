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تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى

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الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر
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أحمد سالم

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تأجيل امتحانات

امتحانات الفرق النهائية

قررت جامعة الأزهر، تأجيل الموعد المقرر لامتحانات الفرق النهائية المقررة 30 مايو الجاري، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت جامعة الأزهر، أن الطالب المحمل بمواد تخلف من سنوات سابقة يُقيّمُ من خلال إعداد مشروع بحثي أو اجتياز اختبار إلكتروني، ويرصد له ناجح، أو راسب، أو غائب، وحال نجاحه يرصد له (تقدير مقبول)، وتضاف درجاته التي سيحصل عليها إلى المجموع التراكمي، وفقا للوائح والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ويقدم الطالب مشروعه البحثي، أو يجري له اختبار إلكتروني، بدءًا من 30 مايو 2020 وحتى 18/6/2020م.


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