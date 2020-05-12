» تفاصيل صادمة حول قتل لاعب تركي لابنه في المستشفى

12 مايو 2020 - 07:43 م

اعترف لاعب كرة قدم تركي بحنق ابنه البالغ من العمر خمس سنوات حتى الموت في المستشفى، مبررًا ذلك بأنه "لم يحبه"، على حد زعمه.





وبعد 11 يومًا من وفاة ابنه "قاسم" بسبب ما يعتقد الأطباء أنها أسباب طبيعية، توجه المدافع سيفير توكتاس (32 سنة) إلى الشرطة للاعتراف بجريمته.







ووفق وسائل إعلام محلية، فإن توكتاس، الذي لعب في دوري الدرجة الأولى الممتاز نقل الطفل إلى المستشفى في 23 أبريل، حيث كان يعاني من حمى شديدة وصعوبات في التنفس، وتم وضع الولد والأب في الحجر الصحي معًا، حيث خشي الأطباء من إصابته بفيروس كورونا.





وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، طلب توكتاس المساعدة، ونقل الطفل إلى العناية المركزة، لكنه توفي بعد أقل من ساعتين في مستشفى دورتيليك للأطفال في بورصة، شمال غربي تركيا.





ولم تشتبه السلطات في أسباب غير طبيعية في الوفاة. ودفن الطفل في اليوم التالي، حيث اعتقدت والدته وعائلته الأخرى أنه مات جراء تفشي مرض (كوفيد 19) الذي أصاب 140 ألف شخص حتى الآن في تركيا.







وشارك الأب أيضًا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لقبر ابنه، وكتب قائلاً: "لا تعتمد على العالم".





لكن بعد عشرة أيام من دفنه، ذهب إلى مركز الشرطة واعترف. واعترف بأنه أخنق نجله بوسادة عندما كانا بمفردهما داخل المستشفى.





وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية: "ضغطت على ابني الذي كان يرقد على ظهره. "لمدة 15 دقيقة، ضغطت على الوسادة دون أن أرفعها. كان ابني يعاني أثناء ذلك".





وأضاف: "بعد أن توقف عن الحركة، رفعت الوسادة. ثم صرخت كي يساعدني الأطباء لمحو أي شكوك حولي".

وأخبر المحققين أنه قتل ابنه الأصغر، لأنه "لم يكن يحبه منذ ولادته". وأشار إلى أن عدم حبه هو "السبب الوحيد" لقتله، مضيفًا: "ليس لدي أي مشاكل عقلية".





وسيُحاكم توكتاس بتهمة القتل ويواجه السجن مدى الحياة. وقد أمرت السلطات التركية بإخراج الجثة من الجثة بعد الوفاة. ولا زال التحقيق مستمرًا.



