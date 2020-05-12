  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

ساويرس ومحمد رمضان

"ساويرس" و"رمضان" يتبرعان و"الصحة" تعلن المبلغ

وزيرة الصحة

«الصحة»: 347 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الملك سلمان

أمر ملكي بحظر التجوال الكامل في جميع مناطق السعودية

مويسيس إسكاميلا ماي

كورونا يفتك بالقاتل «قاطع الرؤوس» في محبسه

فوضى على متن طائرة بسبب كورونا

شاهد.. فوضى على متن طائرة بسبب كورونا

النائبة شيرين فراج

إصابة نائبة بالبرلمان بـ"كورونا"

الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية توقع بمسؤولين في الإسكان والضرائب

ميت يلوح بيده من داخل تابوت

فيديو صادم.. ميت يلوح بيده من داخل تابوت

توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

عرب وعالم

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان من السودان بشأن الاتفاق الثلاثي لسد النهضة

#

محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

#

علي جمعة يفجر مفاجأة مرعبة عن "ثعبان موسى"

#

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

السودان

سد النهضة

مخطط إثيوبي

ملء

فجرت الحكومة السودانية، مفاجأة حول رفضها مخطط إثيوبي للتوقيع على ملء سد النهضة، وهو المقترح الذي رفضت مصر عليه.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها رفضت مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي بشأن عملية الملء الأول لخزان سد النهضة، والتي تستهدف أديس أبابا الشروع فيها خلال يوليو المقبل.

وبحسب بيان صحفي، أكد السودان «موقفه الثابت» بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة، والمتوقع في يوليو المقبل.

واعتبر السودان أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية و الإجتماعية.

جاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ردا على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.

وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

ومن جانبه، قال الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاا، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لايمكن تجزءتها.

وكشف الدكتور حمد، عن تحركات يضطلع بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90? من نقاط الخلاف.

وأشار إلى الاتصال التليفوني الذي أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية في مارس الماضي، والذي جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته، وكذلك اتصاله برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا.

وأضاف: ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الرئيس يوجه ببناء جديد لاستاد بورسعيد
» إصابة نائبة بالبرلمان بـ"كورونا"
» بعد رئيس الوزراء.. إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
» تفاصيل صادمة حول قتل لاعب تركي لابنه في المستشفى
» تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى
» بريطانيا تسجل 600 وفاة و300 ألف إصابة خلال يوم
» 18 حالة إصابة في السويس وإجراء عاجل للمحافظ
» «أيامًا معدودات»: رمضان أكبر مدرسة نتعلم منها العبر والقيم
» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"
» أكثر من نصف مرضى كورونا أصيبوا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية