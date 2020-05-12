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بعد رئيس الوزراء.. إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا

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إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
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فتحي مجدي

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أصيب أحد أبرز مساعدي الرئي الروسي، فلاديمير بوتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتقول تقارير إن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دخل مستشفى موسكو المركزي للعلاج. 

وفقًا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، فقد شوهد بيسكوف  (52 سنة)، مع بوتين آخر مرة في 30 أبريل. ونقلت عنه الوكالة قوله: "نعم، أنا مريض وأتلقى العلاج".
وبحسب وكالة "تاس"، فإنه لم يكن على اتصال شخصي مع بوتين لمدة شهر واحد. وردًا على سؤال متى التقى الرئيس الروسي للمرة الأخيرة، أجاب بيسكوف: "منذ أكثر من شهر". 
ولم يعقد بيسكوف، المقرب من بوتين والذي يرافقه في كل تنقلاته، مؤتمره الصحفي اليومي منذ 6 مايو. وقال بيسكوف إنه تم بذل جهود كبيرة لضمان عدم إصابة بوتين.
كما أصيبت زوجة بيسكوف تاتيانا نافكا (45 سنة)، البطلة الأولمبية السابقة وبطل السابقة في التزلج، وهي أيضًا تخضع للعلاج في المستشفى.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أعلن في 30 أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد الرئيس الروسي، أن رئيس الحكومة يتعافى من فيروس كورونا، موضحًا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

وأصبحت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، بعد أن سجلت منذ بدء انتشار وباء (كوفيد-19) حوالي 232243 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و2116 حالة وفاة.

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