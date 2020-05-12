مفتشة تذاكر القطارات تفقد حياتها بسبب «بصقة» مصاب بكورونا

وأجرت ابنة الضحية إنجريد (11 عامًا) مكالمة فيديو أخيرة مع والدتها في فراشها في مستشفى "بارنت"، قبل أن تتدهور حالتها للغاية. وقال زوج الضحية "لوسامبا" (60 عامًا): "ابنتي إنجريد لا تفهم ما حدث، وكيف لا يمكننا أن نكون معًا مرة أخرى. إنه لأمر فظيع أن تفقد الشخص الذي تحبه بسرعة. نحن على يقين من أنها حصلت على الفيروس من الرجل الذي بصق عليها، وكان يمكن تجنبه بسهولة".
وقال الأمين العام لنقابة العاملين بالنقل، مانويل كورتيس: "لقد صدمنا ودمرنا وفاة بيلي. إنها واحدة من العديد من عمال الخطوط الأمامية الذين فقدوا أرواحهم بسبب فيروس كورونا".
وأضاف: "أعلن وزير الصحة، مات هانكوك، مؤخرًا أنه سيتم دفع 60 ألف جنيه إسترليني لأسر العاملين في مجال الصحة والرعاية الذين يموتون نتيجة للوباء".
وتابع: "إن رأينا هو أن هذا التعويض يجب أن يمتد ليشمل عائلات جميع العاملين في الخطوط الأمامية الذين يموتون وهم يحاولون إبقاء بلدنا والخدمات الحيوية مستمرة".