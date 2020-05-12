طباخ في مطع صيني يبصق في الطعام (فيديو صادم)

12 مايو 2020 - 09:49 م

وثقت كاميرات المراقبة، قيام طباخ في مطعم في مدينة شيان بالصين بالبصق في الطعام.





التقطت كاميرات المراقبة عامل المطبخ المثير للاشمئزاز يسقط عصا بصق في المقلاة أثناء الطهي. تم إغلاق المطعم مؤقتًا وأصدر اعتذارًا.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الزبون طلب تفريغ كاميرات المراقبة داخل المطبخ بعد العثور على عقب سيجارة في حساء طلبهه.





وبعد الإطلاع على الكاميرات، قال "تشنج"، إنه رأى الشيف "يبصق " في الحساء بينما ادعى الآخر أنه كان يعاني من ضيق في الحلق وبصق على الأرض.





وأفادت صحيفة "هوا شانج ديلي" المحلية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 2 مساء يوم الأحد في مطعم سوفوجي في شيان.





وقال الزبون الغاضب، "تشنج"، إنه طلب الحساء لطفله وأعاده إلى المطبخ مرة أخرى بسبب طعمه السيئ. بعد أن لاحظ وجود السجائر في الوجبة الثانية، وشكى للنادل من ذلك.





وعندما طلب مشاهدة لقطات كاميرا المراقبة، صُدم عندما اكتشف أن الطاهي كان يطبخ بدون قناع للوجه قبل أن يفاجأ به يبصق في طبقه.





وقال تشنج: "يمكنك أن ترى بوضوح في لقطات المراقبة أن الطاهي انحنى ليبصق في المقلاة بشكل خاص".





فيما ادعى المطعم أن الشيف البالغ 22 عامًا، والذي يدعى وانج، بصق على حافة المقلاة وليس في الداخل.



