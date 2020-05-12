اقتصادي يكشف: 19 تريليون دولار خسائر جراء كورونا

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أكد المهندس محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، إنه منذ تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار، انتعش الاقتصاد الوطني في السنوات الأربعة الماضية من حيث ضخ سيولة نقدية من قبل المستثمرين الأجانب.
وأشاد "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بقرار القيادة السياسية وضخ الصناديق السيادية مبالغ مالية لإحداث انتعاشة في السوق وإحداث استقرار في سعر الاسهم بحيث يكون هناك نوع من الثبات، مشيرًا إلى أن وضع البورصة المصرية الحالي مطمئن حيث ارتفعت من 8000 نقطة إلى 10 آلاف نقطة بنسبة 25%.
وانتقد الخبير الاقتصادي حالة الخوف والذعر التي نشرها أحد رجال الأعمال عقب انتشار فيروس كورونا، ويجب أن يتعامل رجل الأعمال مع هذه الأزمة بثقة وقوة، معقبًا: "لما انتا تخاف وتتأثر اومال المستثمر العادي هيعمل اية".
وأضاف أن المستثمر يفتقد ثقافة الاستثمار والتداول في البورصة والتي تأتي نتاج خبرات طويلة ودراسات وبرامج اقتصادية، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام افتقدت الحديث في هذا الأمر، وخرج علينا رجال الأعمال يتحدثون عن انهيار الأسواق العالمية ونشر الخوف والذعر بين المتداولين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البورصة يكون عن طريق مؤشرات ونقاط ارتداد في الأسعار.
وأشار إلى أن فيروس كورونا أحدث خسائر اقتصادية تقدر بنحو 19 تريليون دولار على مستوى العالم، حيث أكبر اقتصاديات العالم في أوروبا وأمريكا دخلوا في مرحلة ركود كبيرة، كما أن بعض مصانع الشركات الكبرى في الصين توقفت، وحدث شلل في حركة التجارة العالمية.

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