» استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار

12 مايو 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن وجبة الإفطار من الوجبات المهمة للقلب وللإنسان بوجه عام، لكن يجب التقليل في وجبة الغداء، وعدم تأجيل وجبة العشاء إلى وقت متأخر في الليل قبل النوم مباشرة، موضحا:"الأفضل عدم تناول العشاء أو تناول خضار أو فاكهة".



وأضاف "جمال"، خلال لقائه ببرنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأكل النباتي يوجد به جميع العناصر المعذية للجسم، لافتا إلى أن زيت الزيتون عند وضعه على النار يتم إدراجه بخطورة السمن الصناعي، لكن إذا لم يتم وضعه على النار يكون زيت طبيعي ومفيد للجسم.

