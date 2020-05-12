  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشهيد أحمد المنسي

علاقة "أمير الشهداء" إبراهيم الرفاعي بالأسطورة "المنسى"

كورونا في إيطاليا

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

عصير برتقال

طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

كورونا

اقتصادي يكشف: 19 تريليون دولار خسائر جراء كورونا

سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

فيديو صادم.. سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

وأدين ماكسيم وياروسلاف كوستيوكوف

يقتلان شرطيًا ويأكلان لحمه (تفاصيل بشعة)

الجامع الأزهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

سد النهضة

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

وزيرة الصحة

«الصحة»: 347 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الملك سلمان

أمر ملكي بحظر التجوال الكامل في جميع مناطق السعودية

استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار

الصفحة الأخيرة

أمراض القلب (أرشيفية)
أمراض القلب (أرشيفية)
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب

#

هذا هو السبب الرئيسي في زيادة مرض سكر

#

السيجارة الإلكترونية.. تصيب بهذا المرض الخطير

#

تعرف على القاتل الصامت الذي يهدد عضلة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن وجبة الإفطار من الوجبات المهمة للقلب وللإنسان بوجه عام، لكن يجب التقليل في وجبة الغداء، وعدم تأجيل وجبة العشاء إلى وقت متأخر في الليل قبل النوم مباشرة، موضحا:"الأفضل عدم تناول العشاء أو تناول خضار أو فاكهة".
وأضاف "جمال"، خلال لقائه ببرنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأكل النباتي يوجد به جميع العناصر المعذية للجسم، لافتا إلى أن زيت الزيتون عند وضعه على النار يتم إدراجه بخطورة السمن الصناعي، لكن إذا لم يتم وضعه على النار يكون زيت طبيعي ومفيد للجسم.
وأشار إلى أن حركة الجسم من العادات المهمة جدا للقلب، موضحا أن المشي 45 دقيقة في اليوم لمدة خمس أيام من الممكن أن تحافظ على قلبك

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا
» التداول في أسواق البورصة فرصة كبيرة لتحسين الدخل
» هذا هو سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين
» عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير
» جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب
» استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار
» أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا بعد الهبوط التاريخي
» بعد رئيس الوزراء.. إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
» كورونا يفتك بالقاتل «قاطع الرؤوس» في محبسه
» تفاصيل صادمة حول قتل لاعب تركي لابنه في المستشفى
» تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية