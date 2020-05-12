» جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب

12 مايو 2020 - 10:20 م

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن فاتورة أمراض القلب مكلفة جدًا حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت: "إنه يجب أن نجد بديلاً لهذه التكلفة، حتى استقرت على الطب الوقائي"



وأوضح "شعبان"، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 خطوات للحفاظ على القلب سليمًا، وهي: "أكل قليل، حركة كثير، الابتعاد عن المخدرات والتدخين والتوتر والضغط".



وأضاف جمال شعبان، أن الأكل هو مقدمة لكل الأمراض، وسلامة القلب لأي شخص تبدأ من المعدة، حيث يجب التقليل من كميات الأكل، مؤكدًا أنه عندما تمتلئ المعدة يكون هذا حملا على القلب.

