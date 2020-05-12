» عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير

12 مايو 2020 - 10:30 م

أكد الفنانة عايدة رياض، أن علاقتها بالفنان الكبير أحمد بدير صداقة وزمالة قوية ولا توجد بينهما أي علاقة ارتباط أو زواج، قائلة: "زواجي من أحمد بدير إشاعة وسيبوا الراجل في حاله وعنده ولاد وهو مش من النوع الشقي، وأنا بحب الراجل الشقي".



وأقرت الفنانة عايدة رياض، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، بأنها أضاعت الكثير من الفرص التي كان يمكن من خلالها أن تصبح نجمة من نجوم الصف الأول لولا عدم استغلال ذكائها، مؤكدة أنها جاملت الكثير من الفنانين ولم يجاملها أحد طوال مسيرتها الفنية.



وتابعت: "عمري ما حد جاملني ودخلت الوسط الفني من خلال المسرح، وأنا مش جريئة كما يروج البعض وأنا طيبة جدا ويا ريتني أكون جريئة"، موضحة أن المجتمع العربي والشرقي ملتزم بعادات وتقاليد من الصعب الخروج عنها.

