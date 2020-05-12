طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

12 مايو 2020 - 10:50 م

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من العادة المصرية الخاطئة بتناول الأسبرين للوقاية من القلب، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى قرحة في المعدة.



وتابع «شعبان»، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تناول برتقالة في اليوم تحمي من زيارة طبيب القلب، مؤكدًا أن فيتامين سي يحمي الجهاز التنفسي وكذلك يقي من كورونا، مؤكدًا أن عصير البرتقال على مائدة الإفطار في رمضان ضروري للوقاية من كورونا في هذه الأيام.

