» التداول في أسواق البورصة فرصة كبيرة لتحسين الدخل

12 مايو 2020 - 11:00 م

قال المهندس محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، إن البورصة تُهم قطاع عريض من الشعب المصري، وليست مثل كما كان يعتقدون أن البورصة تخاطب فئة معينة من أصحاب رؤوس المال في المجتمع.



وأكد "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن التداول في أسواق البورصة يعتبر مصدرًا للدخل لبعض الأشخاص، ومجال البورصة فرصة كبيرة لتحقيق عوائد مالية أكبر، خاصة مع انخفاض الفائدة والعوائد البنكية من 20% إلى 10% على قيمة الودائع، لافتًا إلى أنه يمكن لأي شخص بدء التداول في مجال الأسواق المالية من مبلغ 10 آلاف جنيه حتى 100 مليون جنيه.



وأوضح أنه يوجد شهادات وسندات مالية قيمتها السوقية الحالية أقل من جنيه، لافتًا إلى أنه هناك عوامل خارجية أثرت في السوق المصري مثل أزمة انتشار فيروس كورونا، والذي أثر على كل الأسواق العالمية والأوربية.

