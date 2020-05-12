  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في إيطاليا

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

عصير برتقال

طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

كورونا

اقتصادي يكشف: 19 تريليون دولار خسائر جراء كورونا

سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

فيديو صادم.. سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

وأدين ماكسيم وياروسلاف كوستيوكوف

يقتلان شرطيًا ويأكلان لحمه (تفاصيل بشعة)

الجامع الأزهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

سد النهضة

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

وزيرة الصحة

«الصحة»: 347 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الملك سلمان

أمر ملكي بحظر التجوال الكامل في جميع مناطق السعودية

الأرصاد

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الأربعاء

اقتصادي يكشف:

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

آخر الأخبار

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كارثة..100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك (فيديو)

#

فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض

#

الأمير هارري وميجان يقومان بمهمة سرية في أمريكا بسبب كورونا

#

عزل ألف أسرة في بني سويف بسبب "كورونا"..والكشف عن مصدر الفيروس

قال المهندس محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا رفعت البطالة في أمريكا لأكثر من 20 مليون عاطل عن العمل، لافتًا إلى أن التعافي من الأزمة سيحدث مع طرح علاج في الأسواق، كما أن فيروس كورونا يؤثر على امكانية بناء مستشفيات والرعاية الصحية لأنها تحتاج امكانيات مالية لن تأتي إلا بحركة التجارة والاقتصاد.
وأوضح "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الرقابة المالية اتخذت قرارًا عام 2013 بمنع شركات التداول في الأسواق المالية بالتداول في الأسواق والبورصات الخارجية، متابعًا: "مفيش شركة أوراق مالية بتعمل قيود بشراء أسهم في أبل أو أمازون، ولو عميل عايز يستثمر في الخارج عن طريق الشركة بقوله مفيش امكانية بيروح يسحب جزء من استثمارته في البورصة ويوجها لشركة تانية".
وأكد أن شركات التداول في الأسواق المالية تدخل عملة نقدية صعبة للدولة، لكن يجب النظر إليها بشكل أكثر شمولية وانفتاح الشركات المصرية على كل الأسواق العالمية، لأنه أصبح من الصعب طلب شركات وعملاء من شركات أخرى لكي تستثمر في البورصة.
وأكد أنه من الطبيعي أن تطلب مصر قرضًا من صندوق النقد الدولي خاصة مع طرح المملكة العربية السعودية أكبر دولة بترولية في الخليج سندات قيمتها 12 مليار دولار بسبب الأزمة التي ضربتهم

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا
» التداول في أسواق البورصة فرصة كبيرة لتحسين الدخل
» هذا هو سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين
» عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير
» جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب
» استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار
» أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا بعد الهبوط التاريخي
» بعد رئيس الوزراء.. إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
» كورونا يفتك بالقاتل «قاطع الرؤوس» في محبسه
» تفاصيل صادمة حول قتل لاعب تركي لابنه في المستشفى
» تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية