» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا

12 مايو 2020 - 11:30 م

اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، يوم الثلاثاء، قراراً بالإغلاق العام في لبنان لمدة 4 أيام يبدأ مساء الأربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات لمكافحة وباء كورونا، الذي ارتفعت نسبة الإصابات به بين المواطنين خلال الأيام الماضية بنسبة كبيرة.



كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، قبول هبة نقدية من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار أمريكي قابل للتحويل إلى الخارج، على أن يستخدم جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لاسيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

