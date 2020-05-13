» "أردوغان" يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق.. ما السر!

13 مايو 2020 - 12:00 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق، فهناك حالة غضب شديد من المواطنين ضد "أردوغان" ونظامه، وأذاع عدة مقاطع وتصريحات لهجوم عدد من المواطنين على أردوغان، ووصفه بأنه بلا دين وأنهم لا يجدوا ما يأكلون في بيوتهم، وأعلن بعضهم استعداده للتخلي عن جنسيته.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن أردوغان يلعب على حبلين الأول هو الدين وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، والثاني الحديث عن الانقلاب عليه، ويشير لحزب الشعب الجمهوري ورغبته في الانقلاب عليه.

