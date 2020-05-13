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السودان يرفض توقيع أي اتفاق ثنائي مع إثيوبيا

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المصريون ـ متابعات

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تصريح صادم من إثيوبيا بشأن اتفاق سد النهضة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أكد على موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن "حمدوك" يحث الجانب الإثيوبي على العودة لمفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة، وهناك اتصالات سودانية أمريكية واتصالات أمريكية مصرية، والجميع يضغط على الجانب الإثيوبي ليعود إلى المسار الطبيعي للمفاوضات في واشنطن التي وصلت لنسبة توافق 90%.
وأكد "الديهي"، أن السودان يرفض تمامًا بأدق وأصدق الكلمات توقيع أي اتفاق ثنائي مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

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