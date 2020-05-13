» عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 290 ألفا

13 مايو 2020 - 12:20 ص

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، 290 ألف شخص.



وأظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، الثلاثاء، أن عدد وفيات كورونا بلغ 290 ألفا و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 ألفا و786.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالميا بـ 82 ألفا و555، تليها بريطانيا بـ 32 ألفا و692.

وحلت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ 30 ألفا و911، تلتها إسبانيا بـ 26 ألفا و920، ثم فرنسا بـ 26 ألفا و643.