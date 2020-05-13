فرنسا.. وفيات كورونا تقترب من 27 ألفا

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 26 ألفا و991 إثر تسجيل 348 وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، تسجيل ألفين و478 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 213 ألفا و662.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، تسجيل ألفين و478 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 213 ألفا و662.