"بنس" يقرر التباعد الاجتماعي عن ترامب بسبب كورونا

13 مايو 2020 - 01:00 ص

أعلن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قرر الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الرئيس دونالد ترامب مؤقتا بعد تشخيص فيروس كورونا لدى أحد مساعديه (لم يذكر اسمه).



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كايلي ماكناني" في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن بنس موجود في البيت الأبيض، إلا أنه تماشيا مع قراره يحافظ على التباعد من ترامب.

وأكدت ماكناني، أنهم وصلوا إلى العدد المطلوب من اختبارات كورونا خلال المرحلة الأولى من رفع قيود إجراءات مكافحة كورونا.

وردا على سؤال حول إمكانية إيصال اللقاح للمجتمع الأمريكي في حال التوصل إليه، قالت ماكناني "سيحفز الرئيس ترامب القطاع الخاص من أجل توفير اللقاح بسعر مناسب لجميع أفراد المجتمع.

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 1203 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 82 ألفا و10.