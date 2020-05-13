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وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي تبين أنها مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بعدما أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابية، مضيفًا أنه سيتم إجراء مسحة لـ12 نائبًا مخالطين للنائبة المصابة بكورونا.
وأوضح وهدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتى»، على فضائية «صدى البلد»، أن النائبة شاركت في لجنة الخطة والموازنة وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء، كما حضرت الجلسة العامة للمجلس.
وطالب وكيل البرلمان المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على حياتهم وارتداء الكمامة، ويجب ان يكون لدينا وعي كبير بخطورة الأمر.
وأشار وهدان إلى وجود جلسة عامة للمجلس يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يتم تعقيم المجلس بشكل كامل.

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