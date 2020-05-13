» شاهد .. وزير غربي يظهر بدون بنطلون على الهواء مباشرة

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وزير التعليم الفرنسي
وزير التعليم الفرنسي
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وزير التعليم الفرنسي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو طريفا لوزير التعليم الفرنسي على الهواء مباشرة.

وفي أثناء إجراء وزير التعليم حوارًا تلفزيونيا من داخل منزله ، اهتزت الكاميرا بشكل مفاجيء فوضعته في موقف محرج.

وتبين أن الوزير يجلس على المرحاض ، ولا يرتدي البنطلون .

وحاول الوزير إخفاء الموقف سريعا ، لكن كان كثيرون قد التقطوا المشهد وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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