» شاهد .. وزير غربي يظهر بدون بنطلون على الهواء مباشرة

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو طريفا لوزير التعليم الفرنسي على الهواء مباشرة.
وفي أثناء إجراء وزير التعليم حوارًا تلفزيونيا من داخل منزله ، اهتزت الكاميرا بشكل مفاجيء فوضعته في موقف محرج.
وتبين أن الوزير يجلس على المرحاض ، ولا يرتدي البنطلون .
وحاول الوزير إخفاء الموقف سريعا ، لكن كان كثيرون قد التقطوا المشهد وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وزير التعليم الفرنسي الكاميرا تحركت في لقاء تليفزيوني من البيت فكشفت إنه جالس في الحمام ..— Ahmed Sobhy مرحبا بكم من البيت (@AhmedSobhyTV) May 13, 2020
مصائب #لشغل_من_البيت في زمن #كورونا
pic.twitter.com/WQ5wfPTTVb
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