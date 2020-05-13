» عايدة رياض: فنانة شهيرة وراء تلفيق قضية آداب لي

13 مايو 2020 - 07:24 ص

كشفت الفنانة عايدة رياض أسباب الزج باسمها في قضية آداب في بداية حياتها الفنية .



وقالت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" : بصراحة لا أستطيع الجزم ما إذا كان لفنانة شهيرة زوجة مخرج دورا في الزوج باسمي في القضية أم لا لكني سأروي القصة.



وأضافت: في البداية أتت قوة أمنية لزوجي محرم فؤاد وأخبروه أن سيدة عثر بحوزتها على 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من الفنانة عايدة رياض.



وأردفت: ذهبنا إلى المديرية تتبعوا هاتفي وقالوا إنهم وجدوا مكالمة من فنانة و زوجة مخرج شهير وأن المديرية كانت تتبع هذه السيدة على مدار شهرين.



وأضافت: هنا تحولت القضية من تزوير إلى آداب ، طالما أنهم يراقبوا هذه الفنانة منذ شهرين فلماذا لم يقبضوا عليّ متلبسة أثناء تواجدي عندها ، محرم فؤاد تشاجر معهم وهذه المشاجرة أثارت اللغط وكانت سببا في القضية.



