بعد ورطة قاسم سليماني.. مذيعة الجزيرة: الجنة ليست للمجرمين

13 مايو 2020 - 09:46 ص

لا تزال ردود الفعل واسعة ومثيرة للجدل عقب الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة، والذي يمجد بطولات قاسم سليماني.

الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي المذيعة بقناة بي إن سبورت علقت على مقتل قاسم سليماني وما تروّج له إيران بأنه في الجنة بالقول: "الجنة أعدت للمتقين.. وليست للمجرمين".

جاء هذا في ردها على ما نشرته مواقع إيرانية بأن سليماني في الجنة، وذلك بعد نشر صورة له وهو يؤدي فطوره.

وسخر أحد المعلقين على صورة قاسم سليماني بالقول: ماشي الحال، مو معقولة يرسموه وهو بجهنم.. الصحون بلاستيك معلهيش، الشاي هم ميخالف، لكن الخاتم من وين؟

ليش هو مو عند الأميركان.. زين التربة والسجادة من وين.. زين ليش ما يعزم خميني وخامنئي على الفطور، شنو القصة زعلان وياهم؟ وأبو قاسم المهندس وين؟

وكانت الجزيرة قد نشرت عبر منصتها "الجزيرة بودكاست" على تويتر، أمس الأول مقطع الفيديو، وحذفته بعد ساعات، والذي جاء فيه: "أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها ..الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا، حيث أطلق الإعلامي السوري موسى العمر دعوة لمقاطعة قناة الجزيرة.

وكتب العمر على حسابه في تويتر : "أقترح حلقة اليوم ًسخط على منصات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو للجزيرة برودكاست يمجد مجرم الحرب قاسم سليماني "بلغة الضمير" عنجد يحكي مو مزح".