"الموت لا يستأذن أحدا".. وفاة نجل وزير الإسكان السعودي

عبر ماجد الحقيل، وزير الإسكان ووزير الشئون البلدية والقروية السعودي المكلف عن بالغ حزنه ونعي ابنه المهند، الذي وافته المنية الثلاثاء.

وكتب الحقيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله ابني المهند.. أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وكتب الحقيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله ابني المهند.. أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وانهالت التعازي على الوزير السعودي، من قبل متابعيه في المملكة العربية السعودية.

وانهالت التعازي على الوزير السعودي، من قبل متابعيه في المملكة العربية السعودية.