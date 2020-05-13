» بصق متعمد..وفاة موظفة بمحطة قطارات بسبب "مريض" كورونا

13 مايو 2020 - 10:25 ص

توفيت موظفة بأحد مكاتب تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن بصق عليها رجل يزعم أنه حامل للفيروس.

وتبلغ بيلي موجينغا من العمر 47 سنة، وكانت تعاني من متاعب في الجهاز التنفسي، وتعرضت للاعتداء مع زميلة لها في محطة فيكتوريا في لندن في مارس وبعد أيام من الحادث، ثبتت إصابة المرأتين بالفيروس.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها فتحت تحقيقاً لتعقب الرجل الذي بصق على المرأتين.

وقال زوجها لوسامبا جودي كاتالاي، إنّ الرجل سأل زوجته عمّا تفعله في المحطة وعن سبب وجودها في المكان.

وأضاف "أخبرته أنها تعمل هناك فقال الرجل إنه مصاب بالفيروس وبصق عليها".

ونُقلت موجينغا إلى المستشفى في 2 أبريل، حيث وُضعت على جهاز للتنفس الصناعي، إلا أنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الهجوم على العاملة بأنه "حقير".

وقالت قريبتها أجنيس نتومبا، إن موجينجا كانت تعتقد أنها آمنة في بيئة عملها - مكتب التذاكر، ولم يكن يجب أن يجعلوها تعمل في رواق مدخل المحطة".

كان بإمكاننا تفادي وفاتها بهذه الطريقة، لو كان لديها المزيد من معدات الوقاية الشخصية أو لو أبقوها في الداخل بدلاً من عملها في رواق مدخل المحطة".