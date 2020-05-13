» إجراءات جديدة فى الحرمين الشريفين استعدادا للعشر الأواخر

أقر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إجراءات احترازية إضافية للحرمين الشريفين.

وتمثل هذه الإجراءات الاحترازية من خطط تعقيم وتطهير داخل الحرمين الشريفين للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى الحرمين الشريفين، عملًا بقول الله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، واستمرارا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين حفظهما الله.