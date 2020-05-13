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مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر

دين ودنيا

شوقي علام
شوقي علام
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وكالات- الدويني فولي

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مفتي الجمهورية

دعاء

ليلة القدر

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من حكمة الله أن يخفي ليلة القدر عن عباده حتى يجتهد المسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويكون على تواصل مع الله عز وجل في تلك الأيام المباركة.
أوضح "علام" في تصريحات له أن ليلة القدر خير من ألف شهر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا بتحريها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأضاف أن الحرص على قيام الليل في ليلة القدر يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه ويجعله من الفائزين، مؤكدًا أن تحري ليلة القدر سلاح لا يخيب يعلن فيه العبد لجوءه إلى الله؛ لافتًا إلى أن أفضل الدعاء في ليلة القدر هو "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة القدر ويستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان، رجاء موافقة هذه الليلة المباركة، وهو «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ليلة القدر من الليالي الفاضلة، فلابد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف الأزهر في فتوى له، ولابد من اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر.

وتابع: وأما ما يُقال فيها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جريان الدعاء في هذه الأيام المباركة على القلب واللسان توفيق من الله، قائلًا: «متى استرسلت في الدعاء استمر لأنها دليل على فتح من الله وفيه إشارة على قبوله».
وتابع: لا تحرم نفسك من صلاة وأكثر من الصلاة على النبي، والتهليل والتكبير كثيرًا وأفضل ما قاله النبيون لا إله إلا الله، والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا تلفت إلى الأمور التافهة وارتقي وكن أنت الأعلى وارتقي فوق الخصومات وانظر لمن قطعك وصلة وكن أنت من يبدأ بالسلام».
ومن ادعية ليلة القدر اللهم اِهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا برحمتك واصرف عنّا شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكلُ عليك، اللهم أنت الغنيُّ ونحن الفقراء اليك، وأنت القويُّ ونحن الضعفاء اليك، اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا يا كريم.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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