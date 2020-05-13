ساويرس: كورونا غضب من الله علينا مسلمين ومسيحيين

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بيرون

غضب من الله

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن فيروس كورونا المستجد هو غضب من الله علينا.

وأضاف ساويرس في رده على أحد متابعيه : " لا غرابة إذن إن الله غضب علينا جميعا مسلمين و مسيحيين و كل البشر .. فلا أستطيع تفسير وباء الكورونا و هذه الحبسة إلا بغضبه ... إن شالله هيسامحنا و ترجع الحياة".

وكان حساب عزيز الزهراني قد كتب في رده على ساويرس :" والله كلنا زعلانيين مش بيروت بس يافندم اللي يدخل تويتر ويشوف كمية الحقد اللي في قلوب البشر وكمية الشتايم والقذف بين الإخوة والجيران والعرب والمسلمين .. يقول على الدنيا السلام معقول قدروا يفرقونا ؟ قدروا يخلون الإخوان يحاربوا بعض ويقتلوا بعض .. دي مؤامرة .. والا احنا مش بشر".

وكان ساويسرس قد كتب معبرا عن أسفه بسبب عدم قدرته على زيارة بيروت :"  بيروت حزينة.. آخر مكان كنت أتصور أن أراه هكذا".


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