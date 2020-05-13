» أول تعليق من "وردة" بعد الإطاحة به من "لاريسا"

13 مايو 2020 - 10:58 ص

قال عمرو وردة لاعب نادي لاريسا البرتغالى، إنه يريد أن يظهر بطريقته الخاصة في لعب كرة القدم، ومسألة رحيله من النادي ليست لها علاقة بالأخلاق.

وأضاف اللاعب خلال تصريحات له أن هناك مشاكل بينه وبين رئيس نادي لاريسا، ورئيس نادي باوك، وتابع متسائلا: لماذا يقحمني البعض في جملة إباحية أو إخلاقية دائماََ.

وأكمل وردة، لم أكن أريد أن أفصح عن ذلك، ولكن رئيس نادي لاريسا حدثني منذ ساعات قليلة وصرح لي أنني سأرحل وأعود إلى باوك.

وأشار وردة الى أن، الجماهير في اليونان تعشقه ويلقبونه بمارادونا اليونان، وهذا يجعله يقدم أداء مميزا، ويزداد تطورا يوما بعد يوم.

وكان نادي لاريسا أصدر بيانا رسميا على موقعه يؤكد فيه إن رئيس الفريق قرر رحيل وردة ولاعب آخر من صفوف الفريق لأسباب تأديبية خطيرة.