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الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء مرضى كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

زفت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الأربعاء بشرى سارة حول ارتفاع عدد شفاء مرضي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 162 حالة مرضى فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي فى الكويت إلى 3263 حالة.

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أكدت شفاء الحالات المذكورة من فيروس كورونا.

وتابعت أن حالات شفاء كورونا سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لحالات التعافي من الفيروس المميت تمهيدا لخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.


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