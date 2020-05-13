انتكاسة في بؤرة وباء كورونا.. الفيروس يعود لووهان

13 مايو 2020 - 11:36 ص

شهدت ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا التاجي، انتكاسة حيث شهدت إصابات جديدة بعد أن أعلنت الأسبوع الموضوع خلوها تماما من الفيروس.



وعرضت قناة "العربية"، تقريرا عن أن الفيروس يطل ثانية في ووهان الصينية ويسجل 5 إصابات جديدة.

وجاء في التقرير أنه بعد تحقيق ووهان شفاء آخر حالة بها الأسبوع الماضي، ظهرت حالات جديدة في ووهان ووصل عددهم إلى 5 حالات، و10 حالات في الصين.





وهذه الانتكاسة آثارت مخاوف من تجدد انتشار الفيروس مرة أخرى، ووجود احتمال لمواجهة موجة ثانية من الوباء في الصين، خصوصًا بعد استئناف النشاط الاقتصادي.





وقد بدأت الصين في فك قيود الإغلاق التام، وإعادة فتح دور السينما والمراكز الرياضية، وقد أعلنت الصين أن مقاطعة جيلين منطقة عالية الخطورة، ووهان بؤرة الفيروس تسابق الزمن لإيجاد لقاح للكورونا.







