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تعليق غير متوقع من منة عرفة حول علاقتها بـ على غزلان

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منة عرفة وعلى غزلان
منة عرفة وعلى غزلان
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علا خطاب

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من جديد.. منة عرفة تثير الجدل حول علاقتها بـ"على غزلان"

علاقة

منة عرفة

على غزلان

خرجت الفنانة منة عرفة، عن صمتها، لترد بشأن علاقتها باليوتيوبر على غزلان وذلك بعد كثير من الأقاويل حول وجود مشروع ارتباط يجمع بينهما.

وقالت منة عرفة خلال لقاء لها مع "MBCTrending " : أنا وعلى غزلان مجرد أصدقاء وليس هناك أي ارتباط من أى نوع ولن يكون هناك أى ارتباط من أى نوع خاصة أنه صديق عزيز وبيننا عمل يجمعنا.

وأضافت منة عرفة قائلة: "كل ما يتردد بعد حلقة برنامج "رامز مجنون رسمى" التى يقدمها رامز جلال غير حقيقي وما كتبه على مجرد نوع من الهزار وليس هناك أى تفاصيل أخرى.

وكانت أثارت منة عرفة حالة من الجدل الواسع منذ ظهورها فى برنامج "رامز مجنون رسمى" حول علاقتها باليوتيوبر على غزلان عندما كشف عن حالتها الاجتماعية قائلة "عزباء" خاصة بعد إعلان كل منها وجود قصة حب تجمعهما.

كانت حلقة منة عرفة أثارت أيضا حالة من الجدل وتصدرت تريند جوجل بسبب ما إثير حولها حيث كشف البعض عن أنها مفبركة وهو الأمر الذى نفته أيضا. 


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