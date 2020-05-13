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ولادة أول طفل لأم مصابة بـ فيروس كورونا بمستشفى العزل

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طفل

أسوان

كورونا

ولادة

شهد مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة ولادة أول طفل مصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

 تم إجراء ولادة قيصرية ناجحة لوالدته داخل مستشفى العزل، وعقب ولادة الطفل أتضح أنه مولود "ذكر" وأن حالته مستقرة .

وتدعى والدة الطفل ر.ع.م 34 سنة، وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت حامل فى 38 أسبوعًا ومقيمة بمنطقة السيل الريفى شرق بمدينة أسوان.

وكان قد تم نقلها إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى، وتم إجراء ولادة ناجحة لها، وبعد إنجابها للطفل أطلقت عليه اسم "محمد".

وكانت قد شهدت محافظة أسوان أمس الثلاثاء خروج 7 حالات جديدة من مستشفيات العزل الصحي بالصداقة الجديدة والمدينة الشبابية .


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