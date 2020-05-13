خطة ريال مدريد لخطف "صلاح" من ليفربول

13 مايو 2020 - 12:39 م

من جديد عاد مسئولو ريال مدريد الإسباني لسباق التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع 90min، إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد ضم محمد صلاح إلى صفوف الميرينجي الموسم المقبل، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها سوق الانتقالات حالياً.

وأضاف الموقع: "يرى بيريز أن ريال مدريد يستطيع حسم صفقة صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل لسببين، الأول تراجع أسعار اللاعبين مع وجود الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب النشاط الرياضي والكروي بالشلل التام، والثاني هو أن ريال مدريد يستعد حالياً لبيع الويلزي جظاريث بيل إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو، وهو ما سيساعده مالياً في ضم محمد صلاح".

وأكد التقرير أن مسئولي ريال مدريد يسعون إلى استغلال تراجع أسعار اللاعبين في شراء محمد صلاح بمقابل يقل عن 150 مليون يورو، وهو السعر السابق للاعب في مرحلة ما قبل الأزمة.

وتابع: "إذا نجحت صفقة محمد صلاح، فإن ريال مدريد سيكون لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في العالم، ممثلاً في صلاح والبلجيكي إدين هازارد ومعهما الفرنسي كريم بنزيما".