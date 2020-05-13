  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

خطة ريال مدريد لخطف "صلاح" من ليفربول

عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

الجندي الإسرائيلي عميت بنجال

قبل مقتله .."أحضان وقبلات" الصورة الأخيرة للجندي الإسرائيلي مع صديقته

الغندور

خالد الغندور يفتح النار على «شوبير»

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

رسالة موجعة من الكلباني للمتدينين عن "أم هارون"

التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان

انتكاسة في بؤرة وباء كورونا.. الفيروس يعود لووهان

ساويرس

ساويرس: كورونا غضب من الله علينا مسلمين ومسيحيين

فيروس كورونا

الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء مرضى كورونا

أحد أبطال " مخرج 7" يكشف سبب توقفه.. والقصبي يرد بهذه المفاجأة

أحد أبطال "مخرج 7" يكشف سبب توقفه.. والقصبي يرد بهذه المفاجأة

فتح مكة.. القبض على كاتب الوحي بعد ردته "لن تتخيل نهايته"

فتح مكة.. القبض على كاتب الوحي بعد ردته "لن تتخيل نهايته"

ألمانيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة على الحدود في 16 مايو

عرب وعالم

علم ألمانيا
علم ألمانيا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ألمانيا.. مصنع لحوم يتحول إلى بؤرة "كورونا"

#

روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس

#

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

#

بريطانيا تعتزم تخفيف قيود الحجر الصحي

ألمانيا

الحدود

قيود

فيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستتحول إلى عمليات الفحص الانتقائي على الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا يوم السبت.
وأوضح الوزير "سيتم تخفيف السيطرة في جميع المناطق على الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا يوم 16 مايو".

وتابع: "سيتم فتح جميع نقاط الفحص، وتم تخفيض عدد نقاط الفحص المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية لضمان السيطرة".
وأضاف الوزير أنه سيتم فرض "المراقبة الانتقائية بدلا من المنهجية. هذا أمر مهم، هذا ما يسمح لنا الوضع الحالي للوباء بالقيام به، قادرين على القيام بعمليات فحص انتقائية".

وقالت النمسا، اليوم الأربعاء، إن حدودها مع ألمانيا ستفتح بالكامل في غضون شهر في واحدة من أكبر خطوات فتح الحدود البرية في الاتحاد الأوروبي والتي أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» استقبال 332 مصريا من العالقين فى كندا بمطار مرسى علم
» حقيقة فرض حظر شامل آخر أسبوع في رمضان
» ولادة أول طفل لأم مصابة بـ فيروس كورونا بمستشفى العزل
» تعليق غير متوقع من منة عرفة حول علاقتها بـ على غزلان
» "طيران الإمارات" تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى 9 مدن
» «الجبلاية» تحسم مصير الدورى
» "نايمة في التصوير"..حلا شيحة تشعل مواقع التواصل
» وفاة مصارع سومو ياباني بعد إصابته بفيروس كورونا
» أول تعليق من "وردة" بعد الإطاحة به من "لاريسا"
» مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر
» إجراءات جديدة فى الحرمين الشريفين استعدادا للعشر الأواخر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية